Roma, Lazio, Bologna e Tour de France: le ultimissime

La Roma si gode la sua prima uscita con Gian Piero Gasperini in panchina. In una Trigoria blindatissima è andata in scena la prima amichevole estiva dei giallorossi contro il Trastevere di Tajarol, che milita in Serie D, in quella che ormai da tradizione estiva è più un allenamento congiunto piuttosto che una vera e propria sfida. La partita a porte chiuse (per questo non è stata trasmessa da nessuna emittente televisiva, ndr) è è finita con un devastante 14-0 per i giallorossi.