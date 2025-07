Roma, Lazio, Napoli e Juve: le ultimissime

Il secondo acquisto della Roma è sbarcato a Ciampino. Si tratta di Evan Ferguson, attaccante irlandese del Brighton. Il suo volo è atterrato in aeroporto alle ore 20.20. Prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al concretizzarsi di determinate condizioni ad una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.

La Lazio non sbaglia la prima amichevole del ritiro estivo. Vittoria per 3-0 nel test in famiglia contro la formazione Primavera. Pedro ha sbloccato la sfida sul finale del primo tempo. Nella ripresa il raddoppio di Cancellieri. Basic segna il terzo gol nel finale della sfida.

Napoli e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per Osimhen. Il nigeriano si trasferirà in Turchia per una cifra complessiva pari a 75 milioni con pagamento così impostato: 40 milioni entro questo mese e i restanti 35 da saldare entro luglio 2026 al massimo in un paio di rate garantite da lettere di credito. Il Gala ha anche accettato la clausola anti-Italia che varrà fino al 2027.

Ore decisive per il passaggio di Mbalunga dalla Juventus al Werder Brema. Il giovane attaccante bianconero è ad un passo dal trasferimento in Bundesliga. L'accordo tra i due club è stato trovato sulla base di dieci milioni di euro più bonus. La trattativa è in dirittura d'arrivo e l'attaccante potrebbe lasciare l'Italia nelle prossime ore.