Marotta, Sancho, Politano e Universiadi: le ultimissime

A margine dell'evento di presentazione della partnership tra Inter e BYD, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta è tornato a parlare del futuro di Hakan Calhanoglu, centrocampista da settimane al centro di insistenti voci di mercato. Non vorrei diventasse un caso quando non lo è - ha subito precisato il presidente dell'Inter -. Siamo davanti a richieste fantomatiche che però a noi non arrivano mai: non c’è nessuna richiesta. Lo aspettiamo il 23”.

Jadon Sancho è a un passo dalla Juve. Il club bianconero ha trovato un accordo di massima con gli inglesi per un trasferimento a titolo definitivo, sui 15-17 milioni di euro, ed è in stretto contatto con gli agenti del calciatore per gli ultimi dettagli. L’attaccante è da tempo fuori dai piani dello United, che ha deciso di escluderlo dagli impegni ufficiali della squadra.

Allenamento mattutino e pomeridiano per il Napoli. Il gruppo è stato impegnato in un una successione di partitine. Matteo Politano si è fermato: l'attaccante azzurro ha accusato un risentimento muscolare e sarà valutato nei prossimi giorni. Salterà il test amichevole di domani in programma alle ore 18:00 contro l'Arezzo.

Le azzurre di Carlo Parisi hanno superato oggi per 3-0 (25-20, 25-18, 25-21) la Germania, vittoria che ha permesso a Sartori e compagne di staccare il pass per la sfida più importante della manifestazione. Grande risultato per la formazione azzurra che ha allungato di fatto la striscia di vittorie: con il successo di oggi le azzurre sono salite infatti a cinque vittorie in altrettante gare disputate.