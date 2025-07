Napoli, Juve, Inter e Lindstrom: le ultimissime

Una condizione fisica ancora non brillante frena il Napoli che, nella prima amichevole estiva, perde 2-0 contro l'Arezzo, squadra di Serie C, a segno su rigore con Pattarello al 38' e con Varela al 90'. Una battuta d'arresto per la squadra di Conte che sperava di regalare ai tantissimi tifosi accorsi a Dimaro (2.200) la prima vittoria del ritiro.

Francisco Conceiçao è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’esterno portoghese, 22 anni, si è presentato oggi al JMedical per sostenere le visite mediche di rito, mentre nel tardo pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale del suo ritorno a Torino dopo il prestito della scorsa stagione.

Hakan Calhanoglu continuerà a vestire la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione. A dissipare ogni dubbio è stato il suo procuratore, Gordon Stipic-Wipfler. Secondo quanto riportato da TRT Spor, l'agente ha affermato con decisione: "Hakan sarà all’Inter anche il prossimo anno".

Il calciomercato del Napoli è più vivo che mai. I prossimi a salutare dovrebbero essere Lindstrom e Folorunsho. Il trasferimento del danese al Wolfsburg è già stato definito, è solo questione di tempo per l'annuncio ufficiale, mentre l'ex Verona e Bari potrebbe trasferirsi al Cagliari.