Roma, Juve, Calhanoglu e Floriani Mussolini: le ultimissime

Salta, almeno momentaneamente, il trasferimento di Pierluigi Gollini dalla Roma alla Cremonese. La trattativa tra il club giallorosso e i grigiorossi risulta infatti in stand-by: restano da risolvere diverse questioni economiche tra le parti in causa, dai termini dell'ingaggio alla copertura dello stipendio del portiere.

Porte girevoli in casa Juve. È fatta per Joao Mario del Porto, mentre è ai saluti Alberto Costa. Ai dettagli l'operazione che vede coinvolti i bianconeri e il club lusitano, pronto a riportare in patria il classe 2003 arrivato a Torino nel mercato di gennaio. Definite anche le cifre dell'affare.

Calhanoglu rimane all'Inter. All'ingresso del centro sportivo, ha rilasciato qualche dichiarazione rassicurante sul suo futuro: "Sono contento di essere tornato, mi mancava l'Inter. Ora sono pronto. Le voci? Succede ogni anno, questa volta un po' di più. Io non ho detto niente, volevo aspettare di tornare qua per parlare. Sono contento, sono un giocatore dell'Inter e ho detto sempre di voler continuare qui".

Romano Floriani Mussolini è un nuovo giocatore della Cremonese. Nella conferenza stampa di presentazione ha parlato anche del suo cognome: "A me il cognome non ha mai creato problemi. Penso solo al campo. È pesante per altri, non per me".