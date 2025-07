Juve, Milan, Torino e Atp Washington: le ultimissime

È ufficialmente cominciata la nuova stagione della Juventus, che si è radunata oggi alla Continassa per il primo giorno di lavoro dopo la pausa estiva post eliminazione dal Mondiale per Club. Ed è subito bufera. Douglas Luiz, pagato 50 milioni un anno fa, non si è presentato. Senza permesso. Gli altri giocatori stanno arrivando alla spicciolata nel quartier generale bianconero, dove ad accoglierli c'è Tudor, pronto a dirigere gli allenamenti in vista della nuova stagione.

Ieri l'arrivo a Milano e le visite mediche, oggi l'ufficialità: Pervis Estupinan è un nuovo giocatore del Milan. Il terzino sinistro, erede di Theo Hernandez partito per l'Arabia, arriva dal Brighton a titolo definitivo e ha firmato un contratto quinquennale fino al 2030.

Cyril Ngonge è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. L'attaccante belga, classe 2000, ha raggiunto il capoluogo piemontese nella giornata di oggi (giovedì 24 luglio) per sottoporsi alle visite mediche presso l'istituto di Medicina dello Sport.

Ottimo esordio di Flavio Cobolli nel torneo di Washington. Il tennista azzurro ha sconfitto Yoshihito Nishioka ed ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo Atp 500 statunitense. Cobolli, numero 18 della classifica Atp, si è imposto in due set il giapponese.