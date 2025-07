Roma, Napoli, Atalanta e tennis: le ultimissime

Come è noto Wesley è pronto a prendere il volo diretto Rio de Janeiro-Fiumicino e sbarcare domani a Roma, giusto in tempo per sostenere le visite mediche, firmare il contratto e poi partire con Gasperini prima per Lens e poi per Burton upon Trent.

Si sblocca l'affare Milinkovic-Savic: il portiere sarà un giocatore del Napoli. Domani le visite mediche. In questo momento la società azzurra e il Torino stanno definendo i dettagli finali dell'operazione. Il Napoli per l'ormai ex portiere granata, pagherà circa 22 milioni: 18 di clausola, più altri elementi collaterali. Il pagamento sarà in più rate.

Brutte notizie in casa Atalanta. Grave infortunio al ginocchio destro per Mitchel Bakker, costretto ad un lungo stop per la rottura del legamento crociato anteriore, rimediata nel corso dell'allenamento di ieri. Il classe 2000, rientrato alla base dopo il prestito al Lille, sarà operato lunedì prossimo a Roma.

È stato sorteggiato il tabellone principale del National Bank Open, il Masters 1000 in programma dal 27 luglio al 7 agosto sul cemento di Toronto. Assenti Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Musetti se la vedrà contro Shang o un qualificato, Cobolli contro Rinderknech o Galarneau, Sonego contro Kopriva o Bu e Arnaldi contro Fonseca o un qualificato. Luciano Darderi esordirà con un qualificato, Mattia Bellucci farà il suo debutto contro Hugo Gaston, e Matteo Gigante che se la vedrà con Borna Coric.