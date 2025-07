Lazio, Roma, Napoli e tennis: le ultimissime

La Lazio batte 1-0 l'Avellino allo stadio Benito Stirpe di Frosinone in occasione del memorial Sandro Criscitiello. Le due formazioni si sono incontrate in una sfida alla pari, in cui l'equilibrio ha regnato per oltre 90 minuti. La gara è stata sbloccata da Mateo Guendouzi, che ha realizzato il calcio di rigore rimediato nel recupero da Noslin.

Terza amichevole dell'era Gasperini per la Roma: senza Paulo Dybala, i giallorossi giocano a Kaiserslautern dopo i successi contro Trastevere e UniPomezia. In Germania in giallorossi vincono 1-0 con gol di Ferguson nel primo tempo.

Il Napoli di Antonio Conte batte in amichevole a Dimaro il Catanzaro: 2-1 il risultato finale grazie alle reti di Raspadori e Lucca per i Campioni d'Italia e di Iemmello per gli ospiti.

Altra vittoria per Luciano Darderi, che dopo la vittoria di Bastad, si concede il bis ad una settimana di distanza, trionfando nell'Atp 250 di Umago: nonostante la pioggia, l'azzurro si impone in finale su Taberner con un doppio 6-3.