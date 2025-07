Napoli, Lookman, Fiorentina e Mondiali Nuoto: le ultimissime

"Sono contento per il mio primo gol in azzurro ma, soprattutto, per la prima vittoria della stagione. L'ambiente a Napoli è stupendo, siamo come una famiglia. Chiedo tanti consigli a Lukaku, voglio imparare da lui". Così Lorenzo Lucca ai microfoni di Radio CRC.

L’Inter continua ad avere come assoluta priorità Lookman. Dalla prima offerta da 40 milioni, l’asticella verrà alzata a quota 45, bonus compresi, riducendo così del 50% la distanza rispetto alle richieste bergamasche, ancora ferme a 50 milioni. Lookman si legherebbe ai nerazzurri fino al 2030, con uno stipendio che partirà da 4 milioni di base a salire.

L'asse Fiorentina-Parma è già in piedi da diverse settimane e si è attivato proprio su Sohm. 13 milioni, questa la cifra messa sul piatto da Pradè, che però non accontenta il Parma, che rimane fermo sulle sue richieste: 20 milioni. La distanza di 7 milioni rimane ampia.

Clamoroso ai Mondiali di Singapore: Nicolò Martinenghi, campione olimpico in carica nei 100 rana, è stato prima squalificato, poi reintegrato nel giro di 5 minuti. Domani sarà in finale nei suoi 100 rana e si giocherà la medaglia. Secondo la ricostruzione, un giudice aveva ipotizzato una gambata a delfino, ma poi ha cambiato idea.