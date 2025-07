Roma, Inter, Julio Sergio e tennis: le ultimissime

"Sono molto contento di essere qui. Un onore indossare la maglia che hanno indossato giocatori come Cafu e Maicon: ispirazioni per me. Spero che qualcuno possa ispirarsi a me in futuro". Queste le prime parole di Wesley da calciatore della Roma ai canali ufficiali del club.

È iniziata la settimana di Lookman. Lo ha ammesso anche Marotta: «Sarà quella decisiva». Oggi, a margine del Consiglio di Lega, ci sarà il rilancio interista. Il club metterà sul tavolo oggi 45 milioni. Se la società bergamasca dovesse rimanere rigida sulla richiesta di 50 milioni, tutto diventerebbe molto complicato.

"Roma tua ti stringe forte Julio... Piccolo Enzo sarai sempre il nostro angelo!". Questo il testo sullo striscione esposto nella notte da alcuni tifosi della Roma, rivolto a Julio Sergio, ex portiere giallorosso, in seguito alla scomparsa prematura del figlio Enzo a soli quindici anni.

Dopo la sconfitta rimediata all'esordio nell'Atp 500 di Washington, Lorenzo Musetti torna in campo al secondo turno del Masters 1000 di Toronto contro il qualificato James Duckworth. Il match si disputerà oggi martedì 29 luglio al termine della sfida tra Perricard e Rune, che aprirà il programma di giornata a partire dalle ore 18:30.