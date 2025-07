Ceccon, Zerbin, Lazio e PSG: le ultimissime

Un argento agrodolce per Thomas Ceccon, che ai Mondiali di nuoto a Singapore ha chiuso secondo quei 100 dorso di cui è primatista mondiale e campione olimpico in carica, con l'oro andato al sudafricano Coetze e il bronzo finito sul collo del francese Ndoye-Brouard.

Un rinforzo importante per la Cremonese in vista della prossima stagione di Serie A. La formazione neopromossa, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Alessio Zerbin. Il giocatore, dopo aver lavorato con il Napoli nel corso del ritiro di Dimaro, si è unito alla formazione di Davide Nicola.

La Lazio è partita per la Turchia, pronta per le prossime due amichevoli della suo precampionato contro Fenerbahce e Galatasaray. Buone notizie per Sarri per quanto riguarda Boulaye Dia. Il senegalese, che ha saltato l'ultima amichevole con l'Avellino a causa di un fastidio alla caviglia, dovrebbe essersi lasciato definitivamente alle spalle il problema fisico.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere lontano da Parigi. Il portiere della Nazionale e del Paris Saint-Germain non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo e il suo contratto scade a giugno 2026. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, il Psg vuole evitare di perdere un altro protagonosta della squadra a zero, come successo con Mbappé, perciò sono disposti ad ascoltare offerte. Su tutti in pole c'è il Manchester United che sta valutando l'acquisto di un nuovo portiere.