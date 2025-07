Roma, Stramaccioni, Carles Perez e Napoli: le ultimissime

Terza amichevole per la Roma che, dopo quelle con Benevento e Kaiserslautern, affronterà il Cannes, squadra francese di proprietà della famiglia Friedkin. La gara, che si giocherà oggi 31 luglio alle 18 al Tre Fontane, sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Andrea Stramaccioni eroe. L’ex allenatore dell’Inter, il 28 luglio ha salvato dall’annegamento due ragazze di Bolzano di 17 e 19 anni nel Gargano, in Puglia. Per il suo gesto è stato premiato dalla guardia costiera italiana con la maglia rossa dei bagnini.

Sospiro di sollievo per Carles Perez dopo il ricovero in ospedale per essere stato morso nella zona genitale da un cane. I medici hanno valutato la situazione e dopo gli accertamenti hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico. Sei punti di sutura nella zona dei genitali, ma le lesioni nelle zone di inguine e adduttore potranno essere curate a casa.

Un messaggio semplice ma sentito, quello pubblicato oggi da Aurelio De Laurentiis sui social per celebrare il compleanno di Antonio Conte. Il presidente del Napoli ha scelto X, come suo solito, per rivolgere i suoi auguri all’allenatore azzurro. "Caro Antonio, tantissimi auguri da me, dalla mia famiglia e da tutto il Calcio Napoli!".