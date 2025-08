Atalanta, Napoli, Raspadori e tennis: le ultimissime

L'Atalanta ha respinto l'offerta dell'Inter per Lookman: no ai 42 milioni di euro più 3 di bonus. I bergamaschi hanno ritenuto insufficiente la proposta: il giocatore, come specificato dallo stesso amministratore delegato Luca Percassi, ha però ribadito la volontà di essere ceduto.

Bagno di folla per il Napoli Campione d’Italia che oggi - nel ritiro di Casel di Sangro - ha ricevuto la visita del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli - applauditissimo dai tifosi azzurri - si è trattenuto a lungo durante l’allenamento con il direttore sportivo Giovanni Manna per definire gli ultimi colpi di calciomercato.

L'Atletico Madrid ha aggiunto Raspadori a una mini lista di obiettivi con Nico Gonzalez della Juve ed Enzo Millot dello Stoccarda. Avviati i contatti con gli agenti di Jack, mentre il Napoli pur conoscendo l'interesse non ha ancora ricevuto un'offerta. La valutazione è 30 milioni: l'Atletico valuta le mosse.

Finisce al terzo turno l’avventura canadese di Matteo Arnaldi, eliminato dal numero 1 del seeding Alexander Zverev dopo una battaglia di quasi tre ore. Il punteggio all'Atp di Toronto finale recita 6-7, 6-3, 6-4 in favore del tedesco, che approda così agli ottavi di finale dove affronterà l’argentino Francisco Cerundolo.