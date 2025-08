Lookman, Milan, Juve e Inter: le ultimissime

Ademola Lookman si sfoga sui social dopo che l'Atalanta ha detto "no" all'offerta dell'Inter. Queste alcune sue parole: "io e la dirigenza del club eravamo d’accordo sul fatto che, qualora fosse arrivata un’offerta equa, mi avrebbero lasciato partire. Ora quell’offerta è arrivata, in linea con quanto discusso, ma il club sta bloccando la mia partenza".

Franco Baresi è stato operato per la la rimozione di una nodulazione polmonare. A darne l'annuncio sono stati l'ex difensore e il Milan tramite un comunicato ufficiale. L'intervento del vicepresidente onorario è andato bene, ed è iniziato il percorso di recupero senza complicazioni, ma che richiederà un po' di tempo.

La Juve accontenta Tim Weah e chiude l'affare con il Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto, sui 14 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla rivendita. L'attaccante esterno desiderava da tempo raggiungere Roberto De Zerbi. Decisivo si è rivelato il ruolo di Adrien Rabiot.

Inizia alla grande il pre campionato dell'Inter: vittoria per 7-2 nel test in famiglia contro la neonata Inter Under 23. A sbloccare la sfida è Spinaccè per la seconda squadra, ma l'autogol di Kamate riporta tutto in parità. A segno anche Bonny, ma Dumfries regala il pallone del pareggio a Mosconi. Chiudono i giochi Asllani, Lautaro, Pio Esposito, Luis Enrique e Calhanoglu.