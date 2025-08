Napoli, Atalanta, Roma e tennis: le ultimissime

Dopo la sconfitta con il Brest, il Napoli è tornato subito in campo per l'amichevole contro la Casertana: 1-1 allo stadio Patini di Castel di Sangro con gol di Vano al 35' e pareggio di Politano al 44'.

Lookman oggi non si è presentato al ritiro della squadra a Zingonia. Il calciatore era infatti atteso a nel centro sportivo per svolgere un lavoro di riatletizzazione per recuperare dopo il problema muscolare che lo ha rallentato nelle prime uscite estive dell'Atalanta.

Un milione di euro. È quanto incassa la Roma dalla cessione di Ola Solbakken al Nordsjaelland, club che milita nella Superligaen, la massima divisione del campionato danese. Una cifra simbolica ma significativa perché permette comunque ai giallorossi di realizzare una piccola plusvalenza, dato che il calciatore si era trasferito nella Capitale a parametro zero nel 2023.

Flavio Cobolli esce di scena agli ottavi di finale del 'National Bank Open'. Nella notte italiana il 23enne romano ha ceduto a Toronto con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 (1), al termine di una battaglia durata quasi due ore e mezza, al mancino statunitense Ben Shelton.