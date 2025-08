Napoli, Milan, Atalanta e Jorge Costa: le ultimissime

"Non mi sento secondo. A Conte non potevo dire di no. Sicuramente sarà una bella sfida per me. Il fatto che il Napoli giochi la Champions ha inciso molto sulla mia scelta. Sarà sicuramente una bellissima esperienza non avendola mai affrontata". Prime parole da giocatore del Napoli per Vanja Milinkovic-Savic.

Ardon Jashari è ormai a un passo dal vestire la maglia del Milan. Il centrocampista svizzero non è stato convocato dal Club Brugge per la delicata sfida di Champions League contro il Salisburgo. Jashari resterà fuori dall’elenco dei convocati, segnale concreto che la trattativa con i rossoneri è entrata nella fase finale. E in serata è atteso a Milano per visite mediche e firma.

Rottura totale tra l'Atalanta e Ademola Lookman. L'attaccante della Dea non si è presentato di nuovo a Zingonia per l'allenamento di oggi, confermando di fatto la sua volontà di essere ceduto. L'Inter aspetta, mentre nelle prossime ore l'Atalanta valuterà eventuali sanzioni disciplinari nei confronti del giocatore.

Tragedia nel calcio: è morto il direttore sportivo del Porto, Jorge Costa, per arresto cardiorespiratorio. Aveva 53 anni. Stando a quanto riporta "A Bola", Jorge Costa avrebbe accusato un malore nella tarda mattinata di oggi all'interno del centro sportivo Olival al termine dell'allenamento del Porto.