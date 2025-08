Roma, Milan, Bayern Monaco e Serie C: le ultimissime

Due possibili nuovi sponsor in arrivo per la Roma dei Friedkin. La società giallorossa sta lavorando da tempo all’espansione dei propri orizzonti commerciali. In particolare, sarebbe in trattativa con due colossi come Google e Red Bull, marchi che potrebbero comparire sulle maglie dei calciatori di Gasperini nella prossima stagione.

Ora è ufficiale, Ardon Jashari è un nuovo centrocampista del Milan: il mediano svizzero è arrivato in rossonero dopo un lunga trattativa con il Club Brugge. "Ciao rossoneri, sono molto contento di essere qui. Non vedo l'ora di incontrarvi, forza Milan", le sue prime parole.

Clamoroso in Bundesliga: il Bayern Monaco ha ricevuto una multa da 35mila euro per un ritardo di 37 secondi. L'episodio risale alla partita dello scorso 26 aprile contro il Mainz, valida per la 31esima giornata del campionato tedesco.

La Spal è ufficialmente fallita. Il destino della società, già opaco da diversi mesi, si è concluso con la soluzione peggiore possibile ovvero la liquidazione giudiziale della società di Joe Tacopina e Marcello Follano. Il club ripartirà dall'Eccellenza.