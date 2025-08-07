Como, Milan, Sinner e tennis: le ultimissime

Il Como ha respinto un’importante offerta da 40 milioni di euro arrivata dal Tottenham per Nico Paz. Il club italiano non intende cedere il talento argentino per meno di 70 milioni. Intanto è tutto pronto per l'arrivo di Alvaro Morata con il club lariano pronto a chiudere l’operazione dal Milan per una cifra complessiva di circa dodici milioni di euro.

Il Milan sta gettando le basi per tentare il colpo Rasmus Hojlund del Manchester United. Il club rossonero si è affidato a intermediari che conosce bene e con il loro aiuto spera di convincere i Red Devils a cederlo in prestito. La formula scelta dal Milan è questa, magari inserendo un diritto di riscatto da circa 30-35 milioni di euro.

Jannik Sinner punta a difendere il titolo ottenuto lo scorso anno nel Masters 1000 di Cincinnati. La sfida di secondo turno dell'altoatesino andrà in scena sabato 9 agosto. Il campo sarà con ogni probabilità il centrale, mentre l’orario è ancora da definire.

Si è fermata ai quarti di finale la corsa di Andrey Rublev nel Masters 1000 di Toronto. Dopo il ko contro Fritz si è lamentato condizioni di gioco del torneo: "Non ho molto da dire. Qui a Toronto il gioco è molto semplice: conta solo il servizio e il giocatore che risponde meglio. In condizioni del genere non c'è molto tennis".