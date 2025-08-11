Napoli, Donnarumma, Premier League e Sinner: le ultimissime

Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. L'italiano lascia il Napoli dopo tre stagioni con la maglia azzurra e due scudetti conquistati con il suo fondamentale contributo. Raspadori è arrivato in Spagna nella giornata di domenica per le visite mediche e la firma. Si trasferisce ai Colchoneros per 22 milioni di euro più 4 di bonus.

Gianluigi Donnarumma non è stato incluso nella lista dei convocati del Psg per la sfida contro il Tottenham, che metterà in palio la Supercoppa Europea, in programma mercoledì 13 agosto al Bluenergy Stadium di Udine. "Questa volta, è chiaro che il PSG gli sta mostrando la via d'uscita", scrive L'Equipe.

Jack Grealish sarà un nuovo giocatore dell'Everton. Il giocatore inglese lascia il Manchester City. I due club hanno trovato l'accordo per il passaggio ai Toffees. Le visite mediche sono già state fissate per oggi e, salvo clamorosi ribaltoni, nella giornata di domani dovrebbe arrivare l'ufficialità della firma.

Jannik Sinner si è reso protagonista di una vittoria netta per 6-1 6-1 contro il colombiano Daniel Elahi Galan all'esordio nel Cincinnati Open, dove difende il titolo dello scorso anno. Al terzo turno l'azzurro attende la testa di serie numero 30 del tabellone Gabriel Diallo. Il match è in programma nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto sul P&G Center Court non prima dell'1:00.