Inter, Como, Champions League e tennis: le ultimissime

Finisce 2-2 tra l'Inter di Cristian Chivu e il Monza di Paolo Bianco all'U-Power Stadium, al termine della terza amichevole dell'estate nerazzurra. Nei tempi regolamentari in gol Ciurria, poi l'autogol di Birindelli. A segno anche Pio Esposito e Azzi sul finale. Ai calci di rigore, però, è la squadra di Chivu ad emergere e ad imporsi grazie al penalty decisivo di Marcus Thuram e all'errore di Jacopo Sardo.

Dopo settimane di trattative e più di qualche problema con il Galatasaray, Alvaro Morata è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. L'attaccante spagnolo, campione d'Europa nel 2024, arriva in prestito con obbligo di riscstto dal Milan dopo l'ultima parte della scorsa stagione trascorsa in Turchia al Galatasaray.

Il Fenerbahce di José Mourinho rifila un altro schiaffo agli olandesi del Feyenoord, annullando lo svantaggio dell'andata e aggiudicandosi il doppio confronto che vale il pass per i playoff della massima competizione continentale.

Al Masters 1000 di Cincinnati, Jasmine Paolini ha battuto Ashlyn Krueger ed è volata agli ottavi di finale con il risultato di 2-0 (7-7, 6-1). Luca Nardi approfitta del ritiro di Mensik e vola. Primo set comandato 6-2, poi al terzo game del secondo set Mensik ha detto stop.