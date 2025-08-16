Roma, Inter, Atalanta-Juve e Lazio: le ultimissime

Gian Piero Gasperini ha dirmato la lista dei convocati per l'ultima amichevole estiva contro il Neom, squadra della Saudi Pro League, in programma oggi, sabato 16 agosto, alle ore 17 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Assenti Marash Kumbulla, in procinto di trasferirsi al Mallorca, e Salah-Eddine, fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore giallorosso.

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è diventato anche azionista del club: ad annunciarlo la stessa società nerazzurra con un lungo comunicato con cui ha svelato che il dirigente possiederà una quota vicino al 2%.

Prove generali di Serie A tra l'Atalanta di Ivan Juric e la Juventus di Igor Tudor: le due squadre si affrontano a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato italiano. Il match si terrà oggi sabato 16 agosto, alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile su Dazn.

Ultima amichevole estiva per la Lazio di Maurizio Sarri, che oggi affronterà l'Atromitos, club greco che milita nella massima serie ellenica. Il match si disputerà oggi, sabato 16 agosto, alle ore 20 allo stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno di Rieti e sarà visibile in esclusiva su Dazn.