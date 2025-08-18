Rona, Napoli, Atalanta e Fiorentina: le ultimissime

Leon Bailey alla Roma, è fatta. Il club giallorosso ha raggiunto un accordo con l'Aston Villa per il trasferimento dell'attaccante giamaicano alla corte di Gian Piero Gasperini. Il nuovo rinforzo giallorosso nelle prossime ore sarà nella Capitale. Il diesse Massara ha chiuso in queste ore l’operazione con la formula del prestito per 2 milioni più il diritto di riscatto fissato a 22 che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive (non semplici).

Brutte notizie per il Napoli. L'esito degli esami ai quali si è sottoposto Romelu Lukaku hanno restituito la peggiore delle ipotesi possibili: lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Un lungo stop attende l'attaccante belga, che sarà costretto a restare fermo almeno tre mesi.

Nicola Zalewski è ufficialmente un giocatore dell’Atalanta. L’esterno polacco, classe 2002, arriva a titolo definitivo dall’Inter per 17 milioni di euro e ha scelto di indossare la maglia numero 59.

È stata diramata la lista dei 28 giocatori convocati da Stefano Pioli per i playoff di Conference League contro il Polissya. Tra i convocati figura anche Lucas Beltran, al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni: dopo i contatti con alcuni club brasiliani, ora sull’attaccante argentino si registra l’interesse di società russe.