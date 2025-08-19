Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, Napoli, Atalanta e Milan: le ultimissime

Si riapre la pista Sancho. Gutierrez saluta il Girona. Fatta per Krstovic. Elongazione al polpaccio per Leao
2 min

 

 

La Roma prova a riaprire una pista che sembrava ormai chiusa: quella per Jadon Sancho. A scendere infatti in campo per convincere l'attaccante inglese, in uscita dal Manchester United (corteggiato anche dai turchi del Besiktas e dai club sauditi), sono ora gli stessi Friedkin, che sembrano decisi ad accontentare il tecnico Gasperini.

Miguel Gutierrez è un giocatore del Napoli, adesso è ufficiale. "Benvenuto Miguel!" ha scritto su X il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, annunciando come d'abiutudine, attraverso il suo account, l'arrivo di un nuovo giocatore nel gruppo partenopeo.

Nikola Krstovic è a un passo dall’Atalanta: il club bergamasco ha trovato l’accordo con il Lecce per il trasferimento del centravanti montenegrino a Zingonia. Il club di Percassi ha offerto 25 milioni di euro al club pugliese, più il 10% sulla successiva rivendita. 

Brutte notizie per il Milan e per Max Allegri. Durante la gara contro il Bari, Rafael Leão ha riportato un trauma elongativo al polpaccio destro, problema che lo costringerà a saltare la prossima sfida di campionato contro la Cremonese. L'attaccante portoghese verrà monitorato quotidianamente per valutare il suo recupero in vista della successiva trasferta di Lecce.

 

