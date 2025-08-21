Roma, Lazio, Inter e tennis: le ultimissime

Il West Ham sta spingendo molto con la Roma e con l'entourage di Lorenzo Pellegrini, per portarlo a Londra a titolo definitivo. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2026 e di rinnovo non si parla. Se dovesse lasciare la Roma la società incasserebbe una cifra inferiore ai 10 milioni. Al giocatore sembra sia stato proposto un contratto di 4 anni da oltre 4 milioni di sterline a stagione.

La Lazio ha ufficialmente chiuso la sua campagna abbonamenti con un dato da record. Il club biancoceleste ha infatti annunciato di aver raggiunto la sottoscrizione di 29.163 tessere, superando così la quota dello scorso anno. E dopo i ringraziamenti del club, sui profili ufficiali è apparsa anche la lettera del Presidente Lotito, indirizzata ai tifosi per ringraziarli del sostegno.

Accelerata dell'Inter, che rompe gli indugi e sistema la mediana, regalando a Chivu il rinforzo richiesto dal calciomercato: nerazzurri e Lens avrebbero infatti trovato l'accordo per il trasferimento a Milano del centrocampista 22enne Andy Diouf, a lungo obiettivo del Napoli.

È il giorno del sorteggio del tabellone degli US Open, quarto ed ultimo Grande Slam della stagione. Musetti farà il suo debutto contro Perricard, poi al terzo turno potrebbe ritrovarsi contro Cobolli. Sinner al primo turno contro il tennista ceco Kopriva, numero 87 del ranking. Paolini invece contro un'avversaria dalle qualificazioni. Poi al secondo turno una tra Sasnovich e Jovic.