Roma, Lazio, Inter e Sassuolo: le ultimissime

La Roma si prepara all'esordio in campionato. La squadra giallorossa ospiterà all'Olimpico sabato 23 agosto il Bologna di Vincenzo Italiano. Per l'occasione, Gian Piero Gasperini ha convocato venti calciatori. Out Pellegrini, Bailey, Salah Eddine e Celik.

Maurizio Sarri ha scelto l'elenco dei calciatori che potranno prendere parte alla trasferta sul campo del Como, esordio stagionale dei biancocelesti. Il tecnico toscano ha dovuto depennare dalla lista due Over 22, rispetto ai diciannove che avevano iniziato il ritiro pre campionato. La scelta è caduta su Isaksen e Gigot.

Andy Diouf è un nuovo giocatore dell'Inter: è ufficiale. Ad annunciare l'arrivo a titolo definitivo dal Lens del centrocampista francese, classe 2003, è stato il club nerazzurro attraverso un comunciato ufficiale. Diouf è stato pagato 20 milioni di euro come parte fissa più 5 di bonus. Contratto quinquennale da circa 2 milioni a stagione.

È fatta per Nemanja Matic al Sassuolo. Colpo importante per l'ad Carnevali e per Fabio Grosso, alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Napoli di Antonio Conte. Definiti tutti i dettagli con l'entourage del ragazzo.