Roma-Bologna, Milan-Cremonese, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: le ultimissime

Vittoria di misura dei giallorossi. Allegri fallisce l'esordio in campionato. Termina 0-2 al Mapei Stadium. Pari senza reti in terra ligure
2 min

 

 

Inizia con una bella vittoria il campionato per i giallorossi con Gasperini al debutto in panchina: decide il gol di Wesley al 53'. La Roma ha dominato per qualità di gioco e fisicità, sbloccando la partita in avvio di ripresa con il nuovo acquisto. Il Bologna non è riuscito a concretizzare le occasioni create, soprattutto con Castro, entrato al posto di Immobile infortunato.

Ko all'esordio per il Milan che esce tra i fischi. A San Siro passa la Cremonese per 1-2: vantaggio degli ospiti con Baschirotto al 28', poi i rossoneri acciuffano il pareggio nel recupero di primo tempo con Pavlovic. Nella ripresa un eurogol di Bonazzoli al 61' mette in ginocchio la squadra di Allegri.

La Serie A è ripartita con la sfida tra il Sassuolo neopromosso di Fabio Grosso e il Napoli campione d'Italia di Antonio Conte. Gli azzurri non hanno bucato l'appuntamento con la vittoria, centrando un successo per 2-0. Vantaggio 17' con il solito McTominay, poi il primo gol italiano di De Bruyne. Espulso Koné al 79' per somma di ammonizioni.

Genoa e Lecce si dividono la posta in palio all'esordio in campionato, non andando oltre lo 0-0 allo stadio "Luigi Ferraris". Un ottimo Falcone, oggi capitano dei salentini, consente alla squadra di Eusebio Di Francesco di portare a casa un punto prezioso per continuare a lavorare con maggiore serenità.

 

