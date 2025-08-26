Sinner, Juve, Cagliari e Milan: le ultimissime

Esordio vincente per Jannik Sinner agli Us Open. Il tennista azzurro, numero uno al mondo e campione in carica del quarto e ultimo torneo del Grande Slam, sconfigge nettamente il ceco Vit Kopriva in tre set, con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2.

Arthur saluta nuovamente la Juventus e si trasferisce in prestito al Gremio. Il centrocampista classe '96 torna in patria, con l'obiettivo di rimettersi in gioco dopo stagioni caratterizzate da alti e bassi. Nella seconda parte dell'annata 2024/25, ha giocato in Liga con i colori del Girona, collezionando un totale di 15 apparizioni.

Marco Palestra ha sostenuto oggi le visite mediche per il Cagliari a Villa Stuart, a Roma. Duttile difensore classe 2005, arriva a titolo temporaneo dall'Atalanta ed è pronto ad approdare alla corte di Fabio Pisacane, che ha voluto fortemente il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Dea.

Prosegue l’emergenza in casa Milan, con Rafael Leao che continua a lavorare a parte e la cui presenza per la trasferta di Lecce rimane in forte dubbio. L’attaccante portoghese è reduce dall’infortunio al polpaccio. I progessi sono netti, ma lo staff medico rossonero sta adottando un approccio prudente per evitare il rischio di ricadute.