Lazio, Roma, Juve e Moratti: le ultimissime

Rifiutata un offerta per Noslin. Prosegue la trattativa col Chelsea per George. Il Psg abbassa la richiesta per Kolo Muani. L'ex presidente dell'Inter ricoverato in terapia intensiva
2 min

 

 

Si è fatto avanti il Parma per Noslin. Prestito oneroso a 1,5 milioni di euro e diritto di riscatto. La Lazio ha detto no. Prezzo e formula non convincenti. L’orientamento, come era emerso prima di Ferragosto, è tenerlo a Formello. Solo una proposta economica veramente allettante convincerebbe Lotito e Sarri a mollare l’ex Verona, preso per circa 15 milioni l’estate scorsa. 

Prosegue la trattativa tra Chelsea e Roma per George. Il Chelsea ha chiesto 30 milioni più un'importante percentuale sull'eventuale futura rivendita del calciatore. Massara è tornato in Italia, ma si attendono nuove riunioni nelle prossime ore. L'affare resta in piedi.

La Juventus non è mai stata così vicina al ritorno di Kolo Muani come ora: la richiesta iniziale era di 70 milioni di euro, ma il Paris Saint-Germain l'ha abbassata a 60. Mancano i dettagli sulla formula, ma c'è ottimismo sulla chiusura dell'operazione.

Massimo Moratti è ricoverato nella terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano. L'ex presidente dell'Inter è stato intubato a causa delle complicazioni dovute a una polmonite. Nonostante non riuscisse a respirare autonomamente, le condizioni non sembrano essere critiche. 

 

