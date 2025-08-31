Inter, Milan, Atalanta e Bologna: le ultimissime

Mehdi Taremi giocherà in Grecia. L'attaccante iraniano, ormai fuori dai piani di Chivu, ha detto sì all'Olympiakos. L'Inter risparmierà così l'ingaggio del giocatore e incasserà un indennizzo di circa 2,5 milioni di euro. Un'operazione dal valore complessivo pari a 9 milioni.

Non solo Musah. Il Milan saluta anche Alex Jimenez, destinato al Bournemouth e alla Premier League. Operazione chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 25 milioni di euro.

Musah si prepara a diventare un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il centrocampista lascerà il Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il ragazzo resta dunque in Italia e giocherà ancora in Champions League.

l tempo gioca a sfavore di Jhon Lucumi. Il difensore del Bologna, ieri partito dalla panchina contro il Como, ha manifestato la volontà di trasferirsi al Sunderland in Premier League, ma senza un sostituto all'altezza gli emiliani non lo lasceranno andare. Tra ingaggi troppo alti e scelte dei singoli giocatori, finora il Bologna non è riuscito a trovare un'intesa con le possibili alternative.