Zhegrova, Salah-Eddine, Fiorentina e Nazionale: le ultimissime

Ultimo giorno di mercato e straordinari per i medici dello J-Medical dove sono attesi gli ultimi acquisti bianconeri. Da pochi minuti, nel centro medico della Juventus è arrivato l’attaccante albanese Edon Zhegrova per sostenere le visite di idoneità sportiva.

Due prestiti con diritto di riscatto, due uscite per la Roma di giocatori che non rientravano più nei piani di Gasperini. Salah-Eddine, acquistato lo scorso inverno dal Twente per otto milioni di euro, ha fatto le valigie dopo appena tre partite giocate in giallorosso ed tornato in Olanda. Questa volta al Psv che ha colto l’occasione e ha trovato un rinforzo momentaneamente low cost

La Fiorentina ufficializza l'acquisto di Tariq Lamptey, ultimo colpo di mercato del club viola. Il difensore, che dopo aver indossato la maglia dell'Inghilterra nelle nazionali giovanili, ha poi scelto di difendere i colori del Ghana, arriva a titolo definitivo dal Brighton.

Grande attesa per la prima di Gennaro Gattuso come nuovo ct della Nazionale. L'Italia affronterà venerdì 5 settembre l'Estonia. gara valida per le qualificazioni al Mondiale. A Bergamo si viaggia verso il tutto esaurito: per il ritorno della Nazionale nella cità orobica (l'ultima volta fu cinque anni fa) sono stati venduti più di 18.000 biglietti.