La febbre da derby è già iniziata. La S.S. Lazio ha reso note tutte le modalità di vendita dei biglietti per Lazio-Roma, valida per la quarta giornata di Serie A. La partita, in programma allo Stadio Olimpico, vedrà come sempre un'attenzione speciale nella gestione dei tagliandi, con diverse fasce di prelazione e regole precise per abbonati e non.

Porte girevoli in casa Juventus. Dopo aver accolto al J Medical Zhegrova e Openda, il club bianconero ha formalizzato la cessione di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid. L'argentino approda alla corte del Cholo Simeone con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Eljif Elmas è un nuovo calciatore del Napoli. È ufficiale il ritorno del centrocampista macedone, accolto sui social dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal club sui propri canali. "Bentornato Eljif!", ha scritto su X il numero uno della società partenopea. Arriva dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto.

Il Bayer Leverkusen ha esonerato l'allenatore Erik ten Hag con effetto immediato. Il Comitato degli Azionisti - organo di controllo del club - ha deciso di sollevare il tecnico olandese lasciando la gestione della squadra allo staff tecnico in seconda. "Questa decisione non è stata facile per noi - ha dichiarato il ds Simon Rolfes - nessuno voleva fare questo passo.Tuttavia, le ultime settimane hanno dimostrato che così non era possibile costruire una squadra nuova e vincente.