Dopo l'ufficialità di Zhegrova, è arrivata anche quella di Lois Openda: l'attaccante belga è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus. L'attaccante classe 2000 arriva dal Lipsia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 a fronte di un corrispettivo di € 3,3 milioni.

Nicolò Zaniolo è un nuovo giocatore dell'Udinese. Un autentico colpo di mercato visto lo standing del calciatore e la concorrenza che il club bianconero è riuscita a vincere per assicurarsi le sue prestazioni. Arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026 con diritto di opzione dal Galatasaray.

Gigio Donnarumma sarà un nuovo giocatore del Manchester City. Dopo essere stato scaricato dal Paris Saint-Germain, il portiere della Nazionale italiana ha accettato il trasferimento alla squadra di Guardiola. Nelle ultime ore si è sbloccata la trattativa e inizierà la sua nuova esperienza in Inghilterra dopo la pausa per le partite delle nazionali.

Continua il sogno di Lorenzo Musetti agli Us Open, dove il 23enne toscano (arrivato a New York da n.10 Atp) ha travolto in tre set (6-3, 6-0, 6-1) lo spagnolo Jaume Munar (n.44 Atp) e staccato così il pass per un possibile quarto di finale contro l'altro azzurro Jannik Sinner.