Gasperini, Donnarumma, Liga e tennis: le ultimissime

Tutta la verità. Gian Piero Gasperini parla ai canali ufficiali del club, in ben 11' di intervista, subito dopo la fine del mercato e, pur deluso dal mancato arrivo di un paio di giocatori, soprattutto l'attaccante esterno, dice: "Le ultime ore di mercato sono sempre le più travagliate, si sa. È chiaro che avrei voluto qualcosa in più, ma siamo allineati, la società è stata presente. E conto di recuperare Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi". Dunque: non è tutto oro quello che luccica, ma la scelta della Roma e di Gasperini è ponderata e intelligente

Gigio Donnarumma saluta ufficialmente il Psg e diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Manchester City. Il portiere classe '99, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha scelto di sposare il progetto tecnico di Pep Guardiola e di trasferirsi a titolo definitivo in Premier League, dopo il mancato rinnovo con il club francese. "Ci vediamo presto", ha detto l'estremo difensore della Nazionale italiana attraverso i canali social dei Citizens.

Una delle telenovele più lunghe della sessione estiva di calciomercato si è finalmente conclusa con un lieto fine: Antony è tornato al Real Betis dopo i sei mesi di prestito della scorsa stagione. Il brasiliano, dopo settimane di trattative, ha finalmente lasciato il Manchester United a titolo definitivo, ritornando in Spagna nel club che lo ha fortemente voluto. I Red Devils hanno ceduto il giocatore per 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

Il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti andrà in scena mercoledì 3 settembre sull'Arthur Ashe Stadium con orario ancora da definire. È molto probabile che l'incontro venga programmato in sessione serale.