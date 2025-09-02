Roma, Napoli, Atalanta e basket: le ultimissime

Gasperini, dopo la mancata cessione al Verona, esclude Tommaso Baldanzi dalla lista A per l'Europa League, mentre Niccolò Pisilli è presente in lista B in quanto prodotto del settore giovanile giallorosso. C'è Leon Bailey, così come gli altri nuovi acquisti El Aynaoui, Ferguson, Ziolkowski, Wesley, Tsimikas e Ghilardi.
Anche il Napoli ha reso nota la lista Uefa per la prossima Champions League, in particolare per la League Phase. Tra gli azzurri non figura Romelu Lukaku. Nella lista compare invece Rasmus Hojlund. Restano fuori, ma per scelta tecnica, Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi.
L'Atalanta punta ora a ricucire i rapporti con Lookman. Un segnale in questa direzione arriva direttamente dalla lista Champions presentata dal club dove il suo nome figura regolarmente insieme a quelli di tutti i nuovi acquisti. L’unica assenza è quella di Mitchel Bakker, fermato da un infortunio.
L'Italia del basket batte la Spagna e si aggiudica il terzo successo in quattro gare nel gruppo C dell'Europeo. Una vittoria che permette agli azzurri di raggiungere la Grecia in vetta alla classifica del girone, con 7 punti. La squadra di Pozzecco chiude la gara 67-63.