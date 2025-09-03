Italia, Liga, US Open e basket: le ultimissime

Il Maiorca ha sospeso il proprio capitano. Dani Rodriguez, centrocampista classe 1988, è stato sospeso dal club di Liga, che gli ha anche revocato lo stipendio. Una decisione drastica, quella presa dalla società delle isole baleari, nei confronti di un calciatore che è stato il leader carismatico della squadra. Il motivo? Un post su Instagram dopo essere rimasto in panchina contro il Real Madrid nell'ultimo turno di campionato.

Sara Errani e Jasmine Paolini centrano l'obiettivo semifinali del doppio agli Us Open, in corso sul cemento di Flushing Meadows. La coppia azzurra, seconde favorite del seeding, ha battuto quella formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs in due set per 6-1, 7-6(5). Ora in semifinale la sfida contro la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe per conquistare la finale

Il match tra Italia e Polonia, valido per i quarti di finale del Mondiale di volley, si disputerà al PalaHuamark di Bangkok, con inizio alle ore 15:30 italiane. L'incontro tra Italia e Polonia sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Rai 2.