Sinner, Roma, Us Open e Chiesa: le ultimissime

Il derby lo vince il favorito: Sinner batte Musetti 6-1 6-4 6-2 in due ore esatte di gioco e vola in semifinale agli Us Open, dove venerdì sfiderà Auger-Aliassime, già sconfitto a Cincinnati, sempre nella notte italiana (intorno all'una).
La Roma non resta ferma durante la pausa per le partite delle nazionali. I giallorossi si alleneranno fino a sabato e oggi scenderanno in campo per un'amichevole contro il Roma City. Appuntamento alle 11 al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.
Per la seconda volta nel 2025, per la prima in assoluto a New York, Carlos Alcaraz trova sulla sua strada Novak Djokovic. Saranno loro a giocarsi l'altro posto in finale contro il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Il match andrà in scena venerdì 5 settembre sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 21:00.
Delusione per Federico Chiesa. Slot ha infatti deciso di non includerlo nella lista Champions. Al suo posto ha incluso la nuova stella in ascesa dell'academy del Liverpool, Rio Ngumoha, stesso ruolo di Chiesa ma classe 2008.