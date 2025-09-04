Giorgio Armani, Isaksen, Fiorentina e basket: le ultimissime

L'Italia piange la scomparsa di Giorgio Armani. Il celebre stilista e patron dell'Olimpia Milano è scomparso all'età di 91 anni, come annunciato dal gruppo Armani in una nota. La Federcalcio si è subito mobilitata per omaggiarlo già domani, venerdì 5 settembre, prima della sfida tra Italia ed Estonia. Giorgio Armani sarà infatti ricordato allo Stadio di Bergamo prima del fischio d'inizio del match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Gustav Isaksen è pronto a tornare a disposizione di Maurizio Sarri. L'esterno della Lazio è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito i postumi della mononucleosi.

È stata approvata con apposita delibera, dalla giunta di Palazzo Vecchio, la variante al progetto di riqualificazione dello stadio Franchi. Come spiegato attraverso un comunicato stampa del Comune di Firenze, la delibera si inserisce nel percorso già intrapreso dal gennaio 2024 e prevede di concentrare i lavori nei cantieri già aperti, anticipando alcuni interventi previsti nella seconda fase e posticipandone altri che il progetto iniziale prevedeva di eseguire subito.

L’Italbasket ha chiuso il proprio raggruppamento con quattro vittorie e una sconfitta all’esordio contro la Grecia. La formazione ellenica ha vinto il girone e affronterà negli ottavi Israele, mentre gli Azzurri nella fase a eliminazione diretta in programma a Riga - in Lettonia - sfideranno la Slovenia.