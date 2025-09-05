Italia-Estonia, Us Open, Roma e De Bruyne: le ultimissime

La nuova Italia di Gennaro Gattuso sfida l'Estonia nel giorno dell'esordio sulla panchina azzurra del neo commissario tecnico della Nazionale. Appuntamento alle 20.45, questa la probabile formazione azzurra: ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Retegui, Kean.

Saranno Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime ad affrontarsi nella seconda semifinale dell'edizione 2025 degli US Open. La sfida andrà in scena questa notte, quindi tra venerdì 5 e sabato 6 settembre sull'Arthur Ashe Stadium non prima dell'1:00 ora italiana.

Paulo Dybala è diventato virale grazie ad una pubblicità. La Joya è entrata a far parte della campagna "La Shell, la de todos", ovvero "La Shell, per tutti". A dirigere lo spot Carolina Wood, che afferma: "In sole 2 settimane, la campagna è già diventata virale raggiungendo 20 milioni di persone".

Rudi Garcia toglie la fascia da capitano del Belgio a De Bruyne e la affida a Tielemans. Queste le parole del centrocampista del Napoli sulla questione, che chiudono di fatto la polemica: "Non c'è stata una votazione. Garcia ha parlato con me e con Lukaku all'inizio di questa settimana e ci ha spiegato. L'allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine, per coerenza".