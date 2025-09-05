Italia, Under 21, Qualificazioni Mondiali e US Open: le ultimissime

L'Italia batte l'Estonia 5-0 con le reti, tutte nella ripresa, del bomber della Fiorentina, di Retegui (2), di Raspadori, appena entrato dalla panchina, e Bastoni. È vero che Israele, contemporaneamente, batte la Moldova e quindi lunedì ci sarà bisogno di portare a casa i tre punti (possibilmente con più gol), ma intanto l'Italia è ancora in piena corsa per il Mondiale americano.

Inizia con tre punti l'era del commissario tecnico Silvio Baldini sulla panchina dell'Italia Under 21. Gli Azzurrini cominciano il loro percorso di qualificazione all'Europeo di categoria battendo in rimonta i pari età di Montenegro. Al gol di Kostic in apertura hanno risposto le reti di Lipani e di Koleosho nella ripresa. L'Italia sale a 3 punti nel gruppo E, gli stessi di Svezia e Polonia.

Inizia con una vittoria il cammino della Francia nel Gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Sul campo neutro di Breslavia (Polonia), i transalpini del ct Deschamps hanno superato l'Ucraina col risultato di 2-0 grazie alle reti di Olise (10') e Mbappé (82').

La sfida tra Sinner e Auger-Aliassime, valida per la semifinale degli US Open, andrà in scena nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre sull'Arthur Ashe Stadium non prima dell'1:00 ora italiana.