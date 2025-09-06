Sinner, PSG, F1 e Luis Enrique: le ultimissime

Sembra una gara dal finale già scritto, ma non lo è: Jannik vince in oltre 3 ore di partita tiratissima in 4 set, dopo aver perso (male) il secondo.

Il Paris Saint-Germain accusa la federazione calcistica francese. Il motivo? L'infortunio di Ousmane Dembelè, accusato dall'attaccante in occasione della partita della Francia contro l'Ucraina, valida per il girone di qualificazione al Mondiale. Il club parigino ha evidenziato una cattiva gestione delle condizioni del giocatore da parte della nazionale, sapendo che quest'ultimo aveva risposto alla convocazione non essendo al meglio.

La griglia di partenza della corsa più attesa dai tifosi ferraristi, quella di Monza sarà decisa oggi (6 settembre): dopo l'ultima sessione di prove libere (ore 12:30-13:30) infatti, alle ore 16 scatteranno le qualifiche.

L'allenatore del Psg, Luis Enrique sarà operato dopo la frattura della clavicola rimediata a seguito di una caduta in bicicletta. Dopo l'incidente il tecnico spagnolo è stato trasportato subito al pronto soccorso. Lo rende noto la società parigina, che "desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione.