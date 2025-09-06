Us Open, Inter, Mondiali volley e Tamberi: le ultimissime

La finale dello US Open vedrà opposti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due migliori giocatori al mondo per distacco. Una finale tanto attesa quanto scontata. La gara andrà in scena domenica 7 settembre sull'Arthur Ashe Stadium alle ore 20.00 italiane (le 14.00 locali) e sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport.

Denzel Dumfries incalzato dalle domande dei cronisti olandesi, ha espresso il desiderio di giocare in Inghilterra. "La Premier League è una competizione fantastica - ammette il giocatore dell’Inter - penso che potrei fare bene anche in Inghilterra: qualora ci fosse una possibilità professionale, sarei sicuramente interessato”.

Dopo una semifinale al cardiopalma contro il Brasile, l'Italia approda in finale ai Mondiali di volley femminile. A sfidare le azzurre di Velasco, che hanno raggiunto quota 35 vittorie di fila, ci sarà la Turchia allenata da Daniele Santarelli. La gara andrà in scena domani, domenica 7 settembre, alle ore 14:30 italiane, in Thailandia.

Gianmarco Tamberi parteciperà ai prossimi Mondiali di Atletica leggera in programma da sabato 13 settembre 2025 a domenica 21 settembre 2025 a Tokyo. L’olimpionico azzurro ha comunicato la propria decisione sul profilo Instagram.