Mondiali 2026, Formula 1, Moto Gp e Luis Enrique: le ultimissime

Oggi saranno 8 i match per le qualificazioni. Dove seguire il Gran Premio di Monza. Tappa in Catalogna, orario e come vederla. Incidente in bici per Luis Enrique: dovrà operarsi
2 min

 

 

Continuano le qualificazioni per i prossimi Mondiali di calcio del 2026. Domani torna in campo l'Italia per il match contro Israele, per oggi invece sono 8 le gare in programma: 15.00 Georgia-Bulgaria; 18.00 Lituania-Olanda, Macedonia del Nord-Liechtenstein; 20.45 Belgio-Kazakistan, Germania-Irlanda del Nord, Lussemburgo-Slovacchia, Polonia-Finlandia e Turchia-Spagna.

Tutto pronto per il Gp di Monza, sedicesima prova del Mondiale di F1 che avrà inizio alle ore 15.00. Verrà trasmessa in diretta su Sky Sport F1, e in chiaro su TV8. La gara potrà essere seguita anche in streaming su Sky Go e NOW. 

Sul circuito di Montmelò si corre il Gran Premio di Catalogna. L'orario della partenza è previsto per le ore 14.00. La gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) mentre in streaming potrà essere seguita su Sky Go. 

Luis Enrique sarà operato dopo la frattura della clavicola rimediata a seguito di una caduta in bicicletta. Dopo l'incidente il tecnico spagnolo è stato trasportato subito al pronto soccorso. Lo rende noto il Psg, che "desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione". Il club parigino non ha specificato per quanto tempo Luis Enrique sarà indisponibile.

 

