Us Open, Israele-Italia, Napoli e basket: le ultimissime

Sinner non è più numero uno al mondo. Alcaraz lo ha sorpassato dopo averlo battuto in finale agli Us Open in quattro set 6-2 3-6 6-1 6-4 in due ore e 41 minuti. Quest'anno gli Slam se li sono divisi: gli Australian Open e Wimbledon all'italiano, Roland Garros e gli Us Open allo spagnolo.

"Prima di firmare con la Figc avevo chiaro cosa dovevo fare, non so se la strada giusta o sbagliata. Per me è quella dell’entusiasmo, di farli allenare col sorriso e senza appesantirli. Loro si sono fatti trovare pronti, poi dobbiamo raccogliere quello che abbiamo seminato. L’ambiente che si sta creando dobbiamo portarlo fino a giugno. Facile parlare ora, è stata la prima settimana. Se durerà vuol dire che abbiamo fatto bene”. Queste le parole di Gattuso in conferenza.

Amir Rrahmani non ci sarà lunedì contro la Svezia. Dopo gli esami medici effettuati in Kosovo, è stato deciso che il capitano della nazionale non prenderà parte alla sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il giocatore ha già lasciato il ritiro e farà rientro a Napoli, dove proseguirà le terapie in accordo con lo staff sanitario.

Dopo un girone di qualificazione da quattro vittorie su cinque gare, l'Italbasket di Pozzecco si ferma agli ottavi di finale degli Europei 2025, eliminata dalla Slovenia che si impone per 84-77 e vola ai quarti di finale. Devastante Doncic, che chiude con 42 punti. Al termine del match Pozzecco ha annunciato l'addio alla panchina della Nazionale.