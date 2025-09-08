Israele-Italia, Roma, Bove e Haaland: le ultimissime

Italia di cuore, Italia pazza, Italia ancora sbadata ma mai doma. C'è tutto Ringhio Gattuso in questa nuova Nazionale: c'è la sua grinta trasmessa alla squadra e la voglia di non mollare mai tra mille difficoltà ancora troppo evidenti. Gli azzurri si prendono al 91' una vittoria pesantissima in ottica qualificazione ai Mondiali 2026: sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, finisce 5-4 contro Israele con doppietta di Kean e gol di Politano, Raspadori e Tonali, decisivo con uno degli ultimi palloni della partita.

Claudio Ranieri, senior advisor della Roma, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dove ha parlato della squadra, del mercato e di Gasperini: "Abbiamo inserito dei giovani, sperando che con il nuovo allenatore vengano valorizzati al massimo. Perché se fosse necessario dovremmo eventualmente vendere e rientrare nei parametri di questo Fair Play Finanziario".

Edoardo Bove mostra la cicatrice. Lo ha fatto per la prima volta dopo l'intervento a cui si è sottoposto lo scorso dicembre, in seguito al malore accusato in campo nel corso di Fiorentina-Inter. L'occasione è stata quella della campagna per la nuova frangranza di Prada, "Paradigme", di cui lui ha posato come modello.

Alla vigilia della sfida con la Moldavia, Erling Haaland è stato vittima di uno sfortunato episodio sul bus che trasportava la Norvegia verso l'hotel che ospita la nazionale ad Oslo. L'attaccante del Manchester City è andato a sbattere contro la porta d'ingresso del pullman, procurandosi un piccolo taglio appena sotto il labbro inferiore. Nulla di grave, ma sono stati necessari tre punti di sutura.