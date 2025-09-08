Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Israele-Italia, Roma, Bove e Haaland: le ultimissime

Gli Azzurri vincono in extremis. Il senior advisor giallorosso parla del fairplay. Bove mostra in un video la cicatrice sul petto. Haaland, punti di sutura sul volto dopo un piccolo incidente
2 min

 

 

Italia di cuore, Italia pazza, Italia ancora sbadata ma mai doma. C'è tutto Ringhio Gattuso in questa nuova Nazionale: c'è la sua grinta trasmessa alla squadra e la voglia di non mollare mai tra mille difficoltà ancora troppo evidenti. Gli azzurri si prendono al 91' una vittoria pesantissima in ottica qualificazione ai Mondiali 2026: sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, finisce 5-4 contro Israele con doppietta di Kean e gol di Politano, Raspadori e Tonali, decisivo con uno degli ultimi palloni della partita.

Claudio Ranieri, senior advisor della Roma, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dove ha parlato della squadra, del mercato e di Gasperini: "Abbiamo inserito dei giovani, sperando che con il nuovo allenatore vengano valorizzati al massimo. Perché se fosse necessario dovremmo eventualmente vendere e rientrare nei parametri di questo Fair Play Finanziario".

Edoardo Bove mostra la cicatrice. Lo ha fatto per la prima volta dopo l'intervento a cui si è sottoposto lo scorso dicembre, in seguito al malore accusato in campo nel corso di Fiorentina-Inter. L'occasione è stata quella della campagna per la nuova frangranza di Prada, "Paradigme", di cui lui ha posato come modello.

Alla vigilia della sfida con la Moldavia, Erling Haaland è stato vittima di uno sfortunato episodio sul bus che trasportava la Norvegia verso l'hotel che ospita la nazionale ad Oslo. L'attaccante del Manchester City è andato a sbattere contro la porta d'ingresso del pullman, procurandosi un piccolo taglio appena sotto il labbro inferiore. Nulla di grave, ma sono stati necessari tre punti di sutura.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air