Serie A, Nottingham Forest, Parma e Olimpiadi invernali: le ultimissime

Per la prima volta nella storia della Serie A, i tifosi potranno vivere un match dal punto di vista dell’arbitro. Sabato 13 settembre, in occasione di Juventus-Inter all’Allianz Stadium, farà il suo debutto in Italia la Refcam, una microcamera di ultima generazione pensata per offrire immagini esclusive durante la partita.

Dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo, il Nottingham Forest ha ufficializzato l'arrivo di Ange Postecoglou come nuovo tecnico della prima squadra. L’annuncio è arrivato attraverso una nota pubblicata sul sito del club.

Una giornata ricca di storia per il Parma. Al Mutti Training Center di Collecchio, quartier generale del Parma, Roberto Nestor Sensini ha assistito alla seduta di allenamento guidata da mister Cuesta. Un ritorno, quello dell'argentino, che il gialloblù lo ha vestito dal '93 al '99 e quindi dal 2000 al 2002, dovuto alla ricorrenza del debutto in Serie A, avvenuto il 9 settembre del 1990 contro la Juventus.

A meno di cinque mesi dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, ha fatto il punto della situazione durante il consiglio nazionale. "Siamo al rettilineo finale, il 29 ottobre saremo a 100 giorni dalla cerimonia inaugurale", ha dichiarato Malagò, sottolineando la delicatezza di questa fase. La prossima settimana, infatti, rappresenterà un momento cruciale: una delegazione del Comitato Olimpico Internazionale, guidata dalla presidente Coventry, sarà in Italia per una visita di tre giorni dedicata alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori.