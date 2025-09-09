Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mondiali 2026, Italia U21, Lazio e CR7: le ultimissime

La Norvegia di Haaland travolge 11-1 la Moldavia. Gli Azzurrini battono la Macedonia del Nord. Il punto sugli infortunati biancocelesti. Il portoghese rifiuta un selfie e spinge un giovane fan
2 min

 

 

In scena questa sera le ultime gare in programma di questa sosta per le nazionali, valide per le qualificazioni europee al Mondiale 2026. Nella prima gara della serata, sorprendente sconfitta dell'Irlanda in casa dell'Armenia (2-1). A segno il giallorosso Evan Ferguson. Nel girone I dell'Italia, la Norvegia batte 11-1 la Moldavia. 

L'Italia U21 non sbaglia la seconda sfida del girone di qualificazione all'Europeo di categoria: 1-0 per gli Azzurrini contro i pari età della Macedonia del Nord. A segno Marianucci: rete da attaccante puro al volo per il difensore del Napoli. 

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note le condizioni di alcuni giocatori in vista della gara contro il Sassuolo e del derby in programma rispettivamente il 14 e il 21 settembre. "Nella seduta odierna hanno lavorato regolarmente in gruppo Vecino e Pedro. Patric e Marusic hanno svolto un lavoro specifico, così come Rovella e Zaccagni, reduci dagli impegni con la Nazionale. Lazzari si è sottoposto esclusivamente a terapie fisioterapiche per un affaticamento al polpaccio destro. È previsto un nuovo controllo nella giornata di lunedì".

Attualmente impegnato con il suo Portogallo nelle partite valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, Cristiano Ronaldo è diventato virale sul web per un episodio che non lo ha visto protagonista all'interno del terreno di gioco. Nell'hotel che ospita la nazionale di Martinez, CR7 ha rifiutato un selfie con un giovane fan, spingendolo prima dell'intervento della sicurezza.

 

