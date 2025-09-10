Ferguson, Lazio, Brasile e Alcaraz: le ultimissime

come hanno scritto i media irlandesi. E la Roma gongola, aspettando il rientro al Fulvio Bernardini della punta che non vede l’ora di giocare domenica all’Olimpico per cercare la sua prima rete in giallorosso.

Jan Carlo Simic piace alla Lazio, alle prese con qualche problema di troppo nel reparto arretrato. Centrale dell'Anderlecht, classe 2005, bravo negli anticipi. Sa muoversi anche da terzino. Alto 186 cm, grande forza, merito della cura maniacale del fisico e della "fissazione" per gli allenamenti.

Primo ko per il Brasile di Carlo Ancelotti. Nella gara contro la Bolivia, valevole per le qualificazioni del Sudamerica per il Mondiale, i verdeoro perdono 1-0. Sorridono così i boliviani, che si assicurano un posto negli spareggi intercontinentali. Sconfitta anche per l’Argentina, che senza Messi perde 1-0 contro l’Ecuador.

Stavolta no, non c'è nessun errore: Alcaraz lo ha fatto davvero e lo ha scelto lui. Dopo la rasatura completa, dovuta a un errore del fratello con la macchinetta, è arrivato il nuovo look biondo platino. Il campione spagnolo e nuovo numero uno al mondo lo ha fatto dopo la vittoria degli Us Open contro Jannik Sinner.