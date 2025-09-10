Roma, Juve, Inter e Onana: le ultimissime

Gian Piero Gasperini in un'intervista a 'Il Gusto.it', ha raccontato anche della sua esperienza sulla panchina della Roma: "Siamo partiti benissimo e speriamo di continuare così in campionato. C'è molto da lavorare, ma la piazza è straordinaria e c'è una passione per il calcio incredibile. Dybala? I fuoriclasse sono importanti, deve lavorare per la squadra".

La Juventus ha svelato ufficialmente quella che sarà la terza maglia per la stagione calcistica corrente. Il nuovo kit è caratterizzato da un colore blu intenso con dettagli in bianco: nel breve filmato pubblicato sui social presenti Yildiz, Bremer e Thuram.

Anche l'Inter ha presentato la sua terza maglia per la stagione 2025/26. Il comunicato afferma che "questo nuovo Third Kit è dedicato a tutte le generazioni di interisti, a chi ha amato la squadra negli anni 2000 e a chi la ama oggi". La maglia farà il suo debutto in campo nella partita del 21 settembre contro il Sassuolo.

Momenti di tensione al termine della sfida di qualificazione ai Mondiali tra Capo Verde e Camerun, terminata con il successo per 1-0 dei padroni di casa. Al fischio finale, alcuni tifosi capoverdiani hanno invaso il campo per festeggiare la vittoria. Uno di loro si è avvicinato ad André Onana, portiere del Camerun per chiedere un selfie, ma il portiere ex Inter, visibilmente contrariato per la sconfitta, ha reagito spintonandolo con decisione.