Roma, Rabiot, Eriksen e Berrettini: le ultimissime

Sospiro di sollievo per Gasperini. Wesley, rientrato dal Brasile, questa mattina ha svolto gli esami per il fastidio alla coscia avvertito in nazionale. I test non hanno evidenziato lesioni, ma soltanto un leggero sovraccarico muscolare.
Prima di esordire con la maglia del Milan, Adrien Rabiot ha scelto di salutare attraverso i suoi canali social ufficiali i tifosi dell'Olympique Marsiglia, che l'hanno accompagnato nel corso dell'avventura vissuta alla corte di Roberto De Zerbi.
Christian Eriksen vestirà la maglia del Wolfsburg peri prossimi due anni. Il danese, 33 anni, svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester United, ha firmato un contratto biennale con il club tedesco fino al 2027.
Matteo Berrettini è finalmente pronto al ritorno in campo. Il tennista romano non disputa una partita ufficiale dalla sconfitta rimediata contro Kamil Majchrzak al primo turno di Wimbledon. Da quel momento sono arrivati cinque forfait consecutivi. A circa due mesi dalla sconfitta di Wimbledon, Berrettini tornerà a disputare un torneo ufficiale all'Atp 250 di Hangzhou.