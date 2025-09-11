Juve, Fiorentina, Premier League e Lamela: le ultimissime

Prime parole da giocatori della Juve per Edon Zhegrova e Lois Openda. "Sono contento e orgoglioso di essere alla Juventus. Il club e il progetto mi hanno convinto. Penso di poter dare il mio contributo", ha detto il kosovaro. Il belga ha parlato subito di Juve-Inter: "Mi aspetto una grande sfida, particolarmente intensa, sarà dura per noi. Sono pronto a far parte della squadra e a giocare questa prima partita".

La Fiorentina ha voluto condividere un momento speciale con i propri tifosi pubblicando su Instagram alcuni scatti che ritraggono Edoardo Bove di nuovo al Viola Park. “Che bello rivederti”, ha scritto il club a corredo delle immagini che mostrano il centrocampista romano mentre abbraccia i suoi ex compagni di squadra.

Il Chelsea è stato ufficialmente deferito dalla Football Association. Il club inglese è stato colpito da 74 capi d'accusa, relativi a presunte violazioni delle norme sugli agenti. Le accuse riguardano il periodo compreso tra il 2009 e il 2022, quando Roman Abramovich era proprietario del club e si riferiscono principalmente ad eventi verificatisi tra le stagioni 2010/11 e 2015/16.

Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, Erik Lamela è entrato a far parte dello staff tecnico di Almeyda al Siviglia. Nel corso di un'intervista concessa a Tyc Sports, ha spiegato il motivo: "A 25 anni, ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico perché non potevo competere a causa del dolore. L'operazione è andata bene e ho continuato a giocare. Ma da quel momento in poi, tutto è stato diverso per me perché è come se mi avessero sostituito l'anca".